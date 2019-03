மாவட்ட செய்திகள்

ஏர்வாடி அருகே வாழைத்தார் அறுவடை பணிகள் மும்முரம் போதிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Near Airwadi Banana harvesting works Busy Farmers suffer from not getting enough price

