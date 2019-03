மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணகி கோவில் சித்ரா பவுர்ணமி திருவிழா நடப்பதால் தேனி தொகுதியில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதியை தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + The dates of the parliamentary election in Theni constituency should be postponed

கண்ணகி கோவில் சித்ரா பவுர்ணமி திருவிழா நடப்பதால் தேனி தொகுதியில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதியை தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தல்