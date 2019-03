மாவட்ட செய்திகள்

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்காக நான்கு வழிச்சாலையாக மாறும் ஆஸ்டின்பட்டி-கரடிக்கல் ரோடு ரூ.21¼ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + For AIIMS Hospital The road will become a four way Austinbatti Karakal road Rs 21 crore Financial allocation

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்காக நான்கு வழிச்சாலையாக மாறும் ஆஸ்டின்பட்டி-கரடிக்கல் ரோடு ரூ.21¼ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு