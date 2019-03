மாவட்ட செய்திகள்

தளி அருகே, தேனீக்கள் கொட்டி முதியவர் சாவு - 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Thali, The old man died of honey bees - 5 people were injured

