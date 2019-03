மாவட்ட செய்திகள்

திருமண மண்டபம், திரையரங்க உரிமையாளர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + The wedding hall, theater owners should observe the rules of conduct of the collector's talk

திருமண மண்டபம், திரையரங்க உரிமையாளர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு