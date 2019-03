மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க அனைத்து ஏற்பாடுகள் கலெக்டர் ரோகிணி தகவல் + "||" + At polling places Persons with disabilities To vote All arrangements Collector Rohini Information

