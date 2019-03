மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 28 புகார்கள் வந்துள்ளன சுவர் விளம்பரம்-கொடிக்கம்பங்களை அகற்ற நடவடிக்கை + "||" + To the electoral control room 28 Complaints Wall advertising Action to remove flag poles

தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 28 புகார்கள் வந்துள்ளன சுவர் விளம்பரம்-கொடிக்கம்பங்களை அகற்ற நடவடிக்கை