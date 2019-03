மாவட்ட செய்திகள்

தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. ஆய்வு - அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை + "||" + Theni parliamentary constituency At the vote count center Police DIG Study - Consult with the authorities

தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. ஆய்வு - அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை