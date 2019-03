மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக ஒத்திகை நடத்த வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி உத்தரவு + "||" + Parliamentary election An hour before the poll To hold the rehearsal Collector Sandeep Nanduri orders the officers

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக ஒத்திகை நடத்த வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி உத்தரவு