மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் மண்டல அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி கலெக்டர் ரோகிணி தலைமையில் நடந்தது + "||" + Election work Training for regional officers Collector Rohini took the lead

சேலத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் மண்டல அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி கலெக்டர் ரோகிணி தலைமையில் நடந்தது