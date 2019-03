மாவட்ட செய்திகள்

திருநங்கைகள், சாதுக்களுக்கு வாக்காளர் அளித்த வாக்கினை உறுதி செய்யும் கருவி குறித்த விழிப்புணர்வு கலெக்டர் பங்கேற்பு + "||" + Voter Awareness about the instrument of confirmation Collector participation

