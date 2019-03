மாவட்ட செய்திகள்

தாமரைப்பூ வடிவில் இருப்பதாக கூறி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஓவியங்கள் அழிப்பு தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கையால் புதிய சர்ச்சை + "||" + Claim that the lotus is in shape Srivilliputhur Aandal temple Destruction of paintings Election officials action New controversy

தாமரைப்பூ வடிவில் இருப்பதாக கூறி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஓவியங்கள் அழிப்பு தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கையால் புதிய சர்ச்சை