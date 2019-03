மாவட்ட செய்திகள்

28 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலுடன் எடியூரப்பா நாளை டெல்லி பயணம் அமித்ஷாவை சந்தித்து இறுதி செய்கிறார் + "||" + 28 volumes With the candidate list Yeddyurappa Tomorrow travels to Delhi

28 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலுடன் எடியூரப்பா நாளை டெல்லி பயணம் அமித்ஷாவை சந்தித்து இறுதி செய்கிறார்