மாவட்ட செய்திகள்

போடிபட்டி ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கோரி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Potipatti To change the Secretary of the Panchayat Public Siege of the Union Office

போடிபட்டி ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கோரி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்