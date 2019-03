மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற, சட்டசபை இடைத்தேர்தலையொட்டி அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Parliament, Assembly Intermediate Public meetings should only be held in permissible places Collector advice to political parties

நாடாளுமன்ற, சட்டசபை இடைத்தேர்தலையொட்டி அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்