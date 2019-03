மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் அருகே, வீட்டை சேதப்படுத்திய காட்டுயானைகள் - கேரட், பீன்ஸ் பயிர்களையும் நாசப்படுத்தின + "||" + Near Kodaikanal, Wild elephants damaging the house - Carrots and beans were damaged

கொடைக்கானல் அருகே, வீட்டை சேதப்படுத்திய காட்டுயானைகள் - கேரட், பீன்ஸ் பயிர்களையும் நாசப்படுத்தின