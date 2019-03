மாவட்ட செய்திகள்

தீயில் கருகி இறந்தவரின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்து கொடுக்காததால் உறவினர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Burn in the fire The body of the deceased Postmortem Not giving Relatives road blockade

தீயில் கருகி இறந்தவரின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்து கொடுக்காததால் உறவினர்கள் சாலை மறியல்