மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகே குளத்தில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவு மீன்பிடிக்க சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + Near Nellai Drown in the pool 2 students dead

நெல்லை அருகே குளத்தில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவு மீன்பிடிக்க சென்ற போது பரிதாபம்