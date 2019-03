மாவட்ட செய்திகள்

அனைவரும் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி உடுமலையில் பஸ்கள், பொதுஇடங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது - பொதுமக்களிடம் துண்டுபிரசுரம் வினியோகம் + "||" + Everybody to vote for the buses in Udumalai, sticker in public places - distributed to the public

அனைவரும் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி உடுமலையில் பஸ்கள், பொதுஇடங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது - பொதுமக்களிடம் துண்டுபிரசுரம் வினியோகம்