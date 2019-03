மாவட்ட செய்திகள்

கச்சத்தீவு திருவிழா முடிந்து ராமேசுவரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் + "||" + Katchatheevu festival is over Rameswaram fishermen went fishing

கச்சத்தீவு திருவிழா முடிந்து ராமேசுவரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர்