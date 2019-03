மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு ரசீதை பார்க்கவில்லையென்றால் தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலரிடம் தெரிவிக்கலாம் சிவகங்கை கோட்டாட்சியர் தகவல் + "||" + If you do not see a voting receipt Let inform the Chief Voting Officer

வாக்குப்பதிவு ரசீதை பார்க்கவில்லையென்றால் தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலரிடம் தெரிவிக்கலாம் சிவகங்கை கோட்டாட்சியர் தகவல்