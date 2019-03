மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு வினியோகிக்க பரிசு பொருட்கள் பதுக்கலா? பார்சல் அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு குழுவினர் சோதனை + "||" + Gift items to distribute voters? Testing team at the Parcel Office

வாக்காளர்களுக்கு வினியோகிக்க பரிசு பொருட்கள் பதுக்கலா? பார்சல் அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு குழுவினர் சோதனை