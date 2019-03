மாவட்ட செய்திகள்

ஏரி கொள்ளளவை அதிகரிக்க செம்பரம்பாக்கம், புழல், சோழவரம் ஏரிகளை தூர்வார நடவடிக்கை + "||" + Increase the lake capacity Due to the process of puzhal semparambakkam,cholevaram lakes

ஏரி கொள்ளளவை அதிகரிக்க செம்பரம்பாக்கம், புழல், சோழவரம் ஏரிகளை தூர்வார நடவடிக்கை