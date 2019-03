மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் இதுவரை 300 கொடிக்கம்பங்கள் அகற்றம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சரவணகுமார் தகவல் + "||" + The Commissioner of the Municipal Corporation Saravanakumar informed that 300 bunkers were removed in Nagercoil

