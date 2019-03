மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் சோதனை நடத்தப்படும் - கலெக்டர் பேட்டி + "||" + The parliamentary election, The test is conducted in the ambulance vehicles- Collector interview

நாடாளுமன்ற தேர்தல், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் சோதனை நடத்தப்படும் - கலெக்டர் பேட்டி