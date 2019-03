மாவட்ட செய்திகள்

6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் இலவச திருமண மண்டபம், விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்து தருவேன் - செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் ஏ.சி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + 6 Assembly seats I will give you a Free Wedding Hall, sports forum - AC Shanmugam Speech at activists meeting

6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் இலவச திருமண மண்டபம், விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்து தருவேன் - செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் ஏ.சி.சண்முகம் பேச்சு