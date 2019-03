மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டம் - ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் + "||" + Chandrasudaswarar temple in Hosur - Thousands of devotees grabbed the cord

ஓசூரில் சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டம் - ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்