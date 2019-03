மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் கால் முறிவு, ஆம்புலன்சில் தேர்வு எழுதிய மாணவர் + "||" + Leg fracture in the accident, A student selected by ambulance

விபத்தில் கால் முறிவு, ஆம்புலன்சில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்