மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வசதி செய்து தரக்கோரி திருவாடானை யூனியன் அலுவலகத்தில் காலிகுடங்களுடன் கிராம மக்கள் முற்றுகை நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரி சமரசம் + "||" + Request for quality of drinking water At the office of the Union of Travancore The siege of the villagers

குடிநீர் வசதி செய்து தரக்கோரி திருவாடானை யூனியன் அலுவலகத்தில் காலிகுடங்களுடன் கிராம மக்கள் முற்றுகை நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரி சமரசம்