மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிக்கு ரூ.1 லட்சம் கல்வி சீர்வரிசை பொருட்கள் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் கிராம இளைஞர்கள் வழங்கினர் + "||" + Rural youth living in Singapore have been provided with Rs.1 lakh for educational schooling

அரசு பள்ளிக்கு ரூ.1 லட்சம் கல்வி சீர்வரிசை பொருட்கள் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் கிராம இளைஞர்கள் வழங்கினர்