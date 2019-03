மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை ஒருவர் கூட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை: கலெக்டர் அலுவலகம் வெறிச்சோடியது + "||" + No nomination has been filed The Collector office is dull

இதுவரை ஒருவர் கூட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை: கலெக்டர் அலுவலகம் வெறிச்சோடியது