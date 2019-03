மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வங்கிக்கு எடுத்து வந்த ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Without proper documents from Trichy Rs.60 lakh was confiscated by the bank

திருச்சியில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வங்கிக்கு எடுத்து வந்த ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல்