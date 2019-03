மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சரத்பவார், மாயாவதி போட்டியிடாதது பா.ஜனதா கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெறுவதற்கான அறிகுறி - சிவசேனா சொல்கிறது + "||" + Sarath Pawar in the parliamentary election, Mayawati is not contesting The BJP's coalition is a sign of success

