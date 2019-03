மாவட்ட செய்திகள்

கணினி மூலம் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு கலெக்டர் ஆனந்த் பார்வையிட்டார் + "||" + Collector Anand visited the workforce by the computer through the system

கணினி மூலம் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு கலெக்டர் ஆனந்த் பார்வையிட்டார்