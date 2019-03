மாவட்ட செய்திகள்

23 ஆண்டுகளுக்கு பின் ‘கை’ ஓங்குமா? திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் முதன் முதலாக களம் இறங்கும் திருநாவுக்கரசர் + "||" + 'Hand' after 23 years? Thirunavukkarar was the first to land in Trichy parliamentary constituency

23 ஆண்டுகளுக்கு பின் ‘கை’ ஓங்குமா? திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் முதன் முதலாக களம் இறங்கும் திருநாவுக்கரசர்