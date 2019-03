மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் நாடாளுமன்ற, சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை விருதுநகரில் நடைபெறும் கலெக்டர் சிவஞானம் தகவல் + "||" + Virudhunagar Parliamentary, Sattur Assembly Constituency Will be held in Virudhunagar

விருதுநகர் நாடாளுமன்ற, சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை விருதுநகரில் நடைபெறும் கலெக்டர் சிவஞானம் தகவல்