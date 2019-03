மாவட்ட செய்திகள்

‘தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக கிராமத்துக்குள் நுழைய கூடாது’ அரசியல் கட்சியினருக்கு, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை + "||" + For election campaign Do not enter the village For political parties, Public Warning

‘தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக கிராமத்துக்குள் நுழைய கூடாது’ அரசியல் கட்சியினருக்கு, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை