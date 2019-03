மாவட்ட செய்திகள்

உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால்பிஸ்கெட் ஏஜென்சி ஊழியர் கொண்டு சென்ற ரூ.3½ லட்சம் பறிமுதல்தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை + "||" + Due to the lack of relevant documents The biscuit agency employee took Rs.3½ lakhs Election Flyers Action

உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால்பிஸ்கெட் ஏஜென்சி ஊழியர் கொண்டு சென்ற ரூ.3½ லட்சம் பறிமுதல்தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை