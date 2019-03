மாவட்ட செய்திகள்

பந்திப்பூர் வனப்பகுதியில் மீண்டும் தீ:8 ஏக்கரில் மரம், செடி-கொடிகள் எரிந்து நாசம் + "||" + Fire back into the Bandipur forest 8 acres of wood, plant-flames burned down

பந்திப்பூர் வனப்பகுதியில் மீண்டும் தீ:8 ஏக்கரில் மரம், செடி-கொடிகள் எரிந்து நாசம்