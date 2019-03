மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் அருகே மீண்டும் வரட்டுப்பள்ளம் அணை வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த குட்டி யானை கரையில் சாய்வு தளம் அமைத்து மீட்பு + "||" + VILLIPPALLAM DAM Falling Elephant Setting the slope base on the shore and recovery

அந்தியூர் அருகே மீண்டும் வரட்டுப்பள்ளம் அணை வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த குட்டி யானை கரையில் சாய்வு தளம் அமைத்து மீட்பு