மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் பகுதியில், அனைத்து கிராமங்களிலும் காவிரி குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை - தேர்தல் பிரசாரத்தில் பரமசிவம் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + Vedasandur area, in all villages Action to supply Cauvery drinking water -Paramasivam MLA in election campaign Speech

வேடசந்தூர் பகுதியில், அனைத்து கிராமங்களிலும் காவிரி குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை - தேர்தல் பிரசாரத்தில் பரமசிவம் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு