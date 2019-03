மாவட்ட செய்திகள்

களியக்காவிளை அருகே மனைவியை தாக்கிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + A case against sub-inspector who attacked his wife near Kaliakakavila

களியக்காவிளை அருகே மனைவியை தாக்கிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மீது வழக்குப்பதிவு