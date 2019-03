மாவட்ட செய்திகள்

பர்கூர் அருகேவெறிநாய் கடித்து சிறுவன் உள்பட 5 பேர் படுகாயம்4 மாடு, 3 ஆடுகளையும் கடித்தது + "||" + Near Bargar 5 people were injured, including a boy who was bitten by rabies 4 bulls and 3 sheep

