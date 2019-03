மாவட்ட செய்திகள்

ஆளும் கட்சியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் பிரசாரத்தில் பதில் அளிப்பேன் ரங்கசாமி அதிரடி அறிவிப்பு + "||" + I will reply to the ruling party's allegations in the election campaign Rangaswamy

ஆளும் கட்சியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் பிரசாரத்தில் பதில் அளிப்பேன் ரங்கசாமி அதிரடி அறிவிப்பு