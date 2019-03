மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை 4 வழிச்சாலை பாலத்தின் உறுதித்தன்மை ஆய்வு மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கியது + "||" + Manamadurai 4 pavilion Study on the stability of the bridge The traffic started again

மானாமதுரை 4 வழிச்சாலை பாலத்தின் உறுதித்தன்மை ஆய்வு மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கியது