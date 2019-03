மாவட்ட செய்திகள்

வயலூர் முருகன் கோவிலில் வள்ளி திருக்கல்யாணம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Valli Murugan Temple Valli Tirukalaya is a great pilgrimage to the devotees

வயலூர் முருகன் கோவிலில் வள்ளி திருக்கல்யாணம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்