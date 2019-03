மாவட்ட செய்திகள்

மகனின் புற்றுநோயை குணப்படுத்துவதாக கூறிபெண்ணை கற்பழித்து பணம் பறித்த போலி சாமியார் கைது + "||" + Claiming to cure the son's cancer Fake Sameer arrested for raping a woman

மகனின் புற்றுநோயை குணப்படுத்துவதாக கூறிபெண்ணை கற்பழித்து பணம் பறித்த போலி சாமியார் கைது