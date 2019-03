மாவட்ட செய்திகள்

“மத்தியில் தமிழர்கள் நலனுக்கு எதிரான ஆட்சி நடக்கிறது”கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு + "||" + "There is a rule against the interests of Tamils in the middle" Kanimozhi MP Accusation

“மத்தியில் தமிழர்கள் நலனுக்கு எதிரான ஆட்சி நடக்கிறது”கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு