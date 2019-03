மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே, லாரி மோதி சாலையின் குறுக்கே விழுந்த உயர்கோபுர மின்விளக்கு கம்பம் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Tindivanam, Larry collided to cross the road High tower lighting pole - Traffic vulnerability

திண்டிவனம் அருகே, லாரி மோதி சாலையின் குறுக்கே விழுந்த உயர்கோபுர மின்விளக்கு கம்பம் - போக்குவரத்து பாதிப்பு