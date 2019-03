மாவட்ட செய்திகள்

கந்தனேரி கூட்டுரோட்டில், விபத்துகளை தடுக்க தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் - பிரசாரத்தின்போது ஏ.சி.சண்முகம் வாக்குறுதி + "||" + In the Kanthaneri cohort, The highway on the National Highway to prevent accidents - Promise of AC Shanmugam during the campaign

கந்தனேரி கூட்டுரோட்டில், விபத்துகளை தடுக்க தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் - பிரசாரத்தின்போது ஏ.சி.சண்முகம் வாக்குறுதி